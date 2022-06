Meta ha rivelato che sta attualmente lavorando su una serie di nuove funzionalità per i gruppi di Facebook che mirano ad avvicinare le comunità e alcune di esse saranno abbastanza familiari agli utenti di Discord.

Gli amministratori saranno presto in grado di costruire canali all’interno dei loro gruppi che consentiranno loro di comunicare in “ambienti più piccoli e casuali in cui possono avere discussioni più approfondite su interessi comuni o organizzare le loro comunità attorno a problemi in forme diverse”, secondo la dichiarazione.

Facebook sta aggiornando la sua interfaccia

Ciò includerà nuovi canali audio della community in stile Discord per gli amministratori e i membri del gruppo per “entrare e uscire casualmente dalle conversazioni audio in tempo reale”, nonché normali canali di chat basati su testo per le persone che si sentono timide al microfono.

I gruppi di Facebook presenteranno canali di feed della community oltre a canali audio e chat in tempo reale, consentendo agli utenti di connettersi e pubblicare commenti negli argomenti approvati dall’amministratore nel loro tempo libero.

L’aggiornamento sarà guidato da una barra laterale nuova e migliorata, che consentirà agli utenti di accedere più facilmente ai propri gruppi, che ora verranno mostrati nell’ordine delle loro attività più recenti, ad esempio “nuovi post o chat che non hai ancora visto.”

Gli utenti potranno anche appuntare i loro gruppi preferiti nella parte superiore della barra laterale per un facile accesso e i gruppi diventeranno più strutturati grazie a un nuovo menu che consentirà ai membri di rimanere aggiornati su eventi, negozi e argomenti di interesse.

Il restyling dei gruppi di Facebook da parte di Meta è ora in fase di test, ma prevediamo che sarà disponibile per tutti gli utenti nei prossimi mesi.