Il nuovo volantino di casa Esselunga si affida direttamente alla cosiddetta offerta tech, ovvero la possibilità di accedere a sconti importanti, mirati però sul singolo prodotto, non una selezione come nel caso dello Speciale Multimediale che abbiamo visto nelle scorse settimane.

La campagna risulta essere fruibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono essere completati nei negozi sparsi per il territorio, ma solamente sul sito ufficiale, con consegna immediata. I prodotti, inoltre, sono tutti commercializzati con la loro garanzia di 24 mesi, e sono completamente distribuiti no brand, ovvero sono disponibili aggiornamenti software assolutamente tempestivi.

Iscrivetevi quanto prima al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete avere ogni giorno i migliori codici sconto Amazon completamente gratis.

Esselunga: offerte e grandi sconti, ecco i migliori

Tutti hanno la possibilità di risparmiare da Esselunga, il volantino risulta essere molto interessante, ma solo per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone economico, in vendita a non più di 150 euro. Il modello in questione è sicuramente l’ottimo Realme C25Y, oggi acquistabile nella sua variante da 128GB di memoria interna (espandibili), affiancati da 4GB di RAM per ottime prestazioni generali.

Il volantino avvicina di molto gli utenti agli smartphone economici, in quanto comunque la scheda tecnica appare più che abbordabile, precisamente presenta display da 6,5 pollici di diagonale, sistema operativo Android 11, un processore Unisoc, con i pregi più grandi legati alla batteria da ben 5000mAh (dall’autonomia superiore alla media), per finire con una fotocamera principale da ben 50 megapixel.

Tutte le migliori offerte sono comunque disponibili sul sito ufficiale, in modo da scoprire da vicino quali sono gli sconti da non perdere.