Mentre su Netflix nel mese di Luglio sono arrivati un numero immenso di serie tv e film

Dopo aver visto le novità in aggiornamento di Netflix attese per il prossimo mese, è arrivato il momento di dare uno sguardo all’offerta Disney+. Quali novità attenderci nel mese di luglio? Di qualche produzione abbiamo già parlato in alcuni articoli precedenti, come ad esempio il film action fantasy pensato per un pubblico giovane, The Princess, o anche la nuova serie TV con Andrew Garfield, In Nome del Cielo.

Disney+: Quelle di giugno su Netflix

Stranger Things , Stagione 4 Parte 2 (1 luglio)

, Stagione 4 Parte 2 (1 luglio) Control Z , Stagione 3 (6 luglio)

, Stagione 3 (6 luglio) King of Stonks , Stagione 1 (6 luglio)

, Stagione 1 (6 luglio) Boo, Bitch , Miniserie (8 luglio)

, Miniserie (8 luglio) Capitani , Stagione 2 (8 luglio)

, Stagione 2 (8 luglio) Quella notte infinita , Miniserie (8 luglio)

, Miniserie (8 luglio) Better Call Saul , Stagione 6 Parte 2 (12 luglio)

, Stagione 6 Parte 2 (12 luglio) Sintonia , Stagione 3 (13 luglio)

, Stagione 3 (13 luglio) Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone , Stagione 1 (14 luglio)

, Stagione 1 (14 luglio) Resident Evil , Stagione 1 (14 luglio)

, Stagione 1 (14 luglio) Alba , Stagione 1 (15 luglio)

, Stagione 1 (15 luglio) Country Queen , Stagione 1 (15 luglio)

, Stagione 1 (15 luglio) Farzar , Stagione 1 (15 luglio)

, Stagione 1 (15 luglio) Matrimonio e desideri , Stagione 1 (15 luglio)

, Stagione 1 (15 luglio) Bad Exorcist , Stagioni 1-2 (20 luglio)

, Stagioni 1-2 (20 luglio) Virgin River , Stagione 4 (20 luglio)

, Stagione 4 (20 luglio) Jurassic World: Nuove avventure , Stagione 5 (21 luglio)

, Stagione 5 (21 luglio) Alchemy of Souls , Stagione 1 (23 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (23 luglio, episodio settimanale) Rebelde , Stagione 2 (27 luglio)

, Stagione 2 (27 luglio) Keep Breathing , Miniserie (28 luglio)

, Miniserie (28 luglio) Uncoupled, Stagione 1 (29 luglio)

Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan Domingo Perón e nascose il corpo di Evita per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Prima della sua morte, Eva era diventata una potente figura politica come moglie del generale Perón, e il suo cadavere senza sepoltura ha ossessionato l’arena politica del Paese per oltre due decenni.