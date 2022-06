CoopVoce ha superato tutti: distrutta TIM con le Evolution da 100GB

Le offerte che trovate qui in basso sono tra le più gettonate del momento, soprattutto se si tirano in ballo i gestori virtuali. Stiamo parlando di opportunità di livello, le quali per pochi euro mensili permetteranno al pubblico di avere a che fare con la grande qualità che offre CoopVoce.

Ricordiamo poiché i prezzi che trovate qui in basso non sono assolutamente soggetti a rimodulazioni, per cui non cambieranno mai. Le Evolution sono 3 e tutte ben equilibrate come potrete constatare direttamente con i vostri occhi.

CoopVoce: continuano ad essere valide le promo Evolution, ecco quanto costano e cosa permettono di avere

Se ricevi e attivi da casa, il costo di attivazione è pari a 9,90€ e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta.

Se ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione della tua SIM costerà 10€ con 5€ di traffico telefonico incluso.

Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 100 al costo di attivazione di 9€ una tantum.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS