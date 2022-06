Coop e Ipercoop racchiudono all’interno dell’ultima campagna promozionale le migliori promozioni del periodo, promettendo ai consumatori finali un risparmio che difficilmente è già stato visto ed apprezzato altrove, parlando comunque di supermercati.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutte le migliori richieste dei consumatori, in termini in primis di accessibilità in negozio; dovete infatti ricordare che i prodotti possono essere acquistati senza alcuna difficoltà recandosi personalmente nei vari punti vendita in Italia, senza differenze particolari.

Coop e Ipercoop: che risparmio in questi giorni per tutti

Le occasioni per risparmiare con Coop e Ipercoop sono assolutamente interessanti, e permettono ai consumatori di pensare di spendere relativamente poco sull’acquisto di nuovi smartphone di medio livello. I prodotti attualmente disponibili sono comunque abbastanza interessanti, vanno a toccare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 11 Pro, in vendita a 299 euro, senza comunque dimenticarsi dei più economici Galaxy A13, il cui prezzo si aggira sui 189 euro, oppure un Realme C21 2021, disponibile a soli 109 euro.

Le occasioni legate alla tecnologia non terminano chiaramente qui, si estendono di molto anche verso altre categorie merceologiche, pensando ad esempio di acquistare una stampante Epson del valore commerciale di 89 euro, oppure anche una coppia di televisori da 32 pollici, disponibili al prezzo di 159 euro cadauno.

Questo è solamente un piccolo estratto delle enormi potenzialità dell’ottimo volantino di Coop e Ipercoop, per approfondirlo e scoprirlo assolutamente da vicino, non dovete fare altro che pensare di collegarvi al loro e-commerce.