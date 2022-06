C’è chi è passato alla storia per aver smarrito in un bar il prototipo di un iPhone e chi potrebbe essere ricordato per aver perso di vista (temporaneamente) una chiavetta USB smarrita con i preziosi dati personali di quasi mezzo milione di persone.

Chiavetta USB smarrita: ritrovata

È avvenuto in Giappone ed il responsabile è un 40enne che martedì scorso, dopo aver passato la serata a bere in un locale, si è addormentato per strada, rendendosi conto al risveglio di non avere più con sé la borsa contenente la chiavetta con i dati personali dei 465.177 cittadini di Amagasaki.