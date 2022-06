Un volantino Bennet molto speciale ha recentemente fatto la propria comparsa nel mercato della rivendita di elettronica italiana, la campagna promozionale rispecchia le richieste del pubblico, proponendo una serie di ottime offerte speciali dai prezzi sempre più economici.

Accedere alla soluzione corrente potrebbe essere decisamente più semplice del previsto, poiché al giorno d’oggi gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà in ogni negozio in Italia, con accesso garantito anche da parte di coloro che vorranno recarsi negli ultimi giorni di validità della campagna stessa. I prezzi comprendono, come al solito, anche la garanzia legale della durata di 2 anni, dalla data d’acquisto effettiva.

Bennet: le occasioni per risparmiare si susseguono

Il volantino di Bennet fa sognare tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone targato Apple; all’interno della corrente campagna promozionale si possono infatti trovare una coppia di modelli di alto profilo, quali possono essere iPhone 13, il cui prezzo sale a 789 euro (ma è comunque inferiore ai listini), per passare poi su iPhone 12, disponibile a 599 euro.

Nel mentre, coloro che vorranno acquistare un prodotto decisamente meno costoso, potranno pensare di puntare dritti su Galaxy A12 o anche Galaxy A13, i cui prezzi si aggirano sui 180 euro, e non di più.

Tutte le informazioni del caso, in merito all’ottimo volantino di Bennet, e non solo, sono raccolte per comodità sul sito ufficiale, dove potrete approfondire i singoli prezzi di vendita.