Android è migliorato tanto nel corso degli anni. Ogni nuova versione introduce funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente complessiva. Tuttavia, essendo un sistema operativo mobile, ha mostrato poco amore per i dispositivi con schermo grande come i tablet (e ormai anche i pieghevoli). Le interfacce si estendono sul display senza alcuna cura per l’ottimizzazione della schermata. Google alla fine ha preso una strada diversa l’anno scorso con Android 12L, fondamentalmente Android 12 per schermi grandi. Con Android 13 versione beta, c’è una certa confusione a riguardo.

Android 12L ha le caratteristiche di un aggiornamento una tantum e ora ci sono prove più concrete. Nonostante il sistema operativo incentrato sui tablet fosse un piccolo aggiornamento della versione standard di Android 12, era comunque una versione di prova per garantire tutto il necessario per un’esperienza utente ottimale. Android 13 è emerso con API 33, il che significa che un potenziale successore o il rilascio di ulteriori aggiornamenti otterranno il numero 34. Questa designazione è stata attribuita più volte ad Android 14 da Google in AOSP e nei colloqui durante l’I/O di Google, mettendo a tacere qualsiasi aspettativa di un probabile Android 13L.

Aspettative deluse per chi si aspettava il successore della versione 12L, non ci sarà alcun Android 13 L

Riassumendo, sebbene Android 12L fosse destinato ai tablet, le aspettative di chi sperava in un prossimo Android 13L rimarranno deluse. Android 13 incorporerà tutti i progressi necessari per offrire un’esperienza del sistema operativo più completa anche su schermi grandi. In effetti, l’unica differenza tra i due riguarda il pulsante dello schermo diviso nelle finestre PiP abilitato/disabilitato per impostazione predefinita. Tutto ha senso se pensi ad Android 12L come un banco di prova per tutti i miglioramenti successivamente inclusi con Android 13.