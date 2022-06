Continuano ad essere sempre numerosi gli episodi legati ad infedeltà del partner sul web. In numerose piattaforme di messaggistica istantanea, ma con maggiore enfasi su WhatsApp, si moltiplicano eventi e casualità che lasciano pensare a tradimenti da parte del proprio lui o della propria lei.

WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner

Lo scetticismo degli utenti nei confronti del partner spinge sempre più persone a cercare risposte relative allo stato di fedeltà del rapporto proprio su WhatsApp. Per controllare il partner, tanti si affidano alla lettura dei messaggi sulla chat. Questa tecnica, che in alcuni casi porta a risultati anche importanti, non sempre è vantaggiosa. C’è da considerare infatti che chi da nascondere tende a rimuovere ogni genere di contenuto sospetto su WhatsApp. In tal caso, quindi, l’indagine sarebbe del tutto incompleta.

Gli utenti che sono iscritti a WhatsApp, per questa ragione, possono affidarsi anche un secondo metodo che garantisce risultati ben più importanti. Questo metodo si basa sulle caratteristiche dell’estensione desktop, WhatsApp Web.

WhatsApp Web, come noto, è quella piattaforma che consente di effettuare una copia delle conversazioni dello smartphone a un pc. La sincronizzazione delle chat avviene direttamente attraverso il Impostazioni del servizio.

Sulla base di tale possibilità per spiare il proprio partner e le sue conversazioni riservate sarà necessario far partire una sincronizzazione dal suo smartphone ad un qualsiasi pc. Il passaggio dei messaggi dal dispositivo mobile al dispositivo fisso richiede pochi secondi ed inoltre assicura anche un vantaggio ulteriore: le conversazioni saranno anche aggiornate in tempo reale.