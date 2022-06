WhatsApp: aggiornamento pronto all'arrivo, ecco le modifiche che arriveranno

Ora le cose diventano serie, soprattutto da quando Telegram ha deciso di lanciare aggiornamenti di livello. L’ultimo che ha turbato e non poco WhatsApp è quello che ha introdotto i profili Premium, quelli a pagamento che Telegram riuscirà a rifocillare contante funzionalità utili e soprattutto esclusive.

Proprio per questo ora WhatsApp vuole reagire e starebbe preparando un aggiornamento molto importante che gli utenti accetterebbero di buon grado. Si tratta di nuove funzionalità o opportunità, le quali sono già al vaglio all’interno dell’applicazione in versione beta. Il nuovo aggiornamento potrebbe arrivare a breve anche se non si hanno notizie in merito a quella che è la data. Comunque ci saranno novità passo passo.

WhatsApp: ecco cosa potrebbe cambiare con il prossimo aggiornamento che l’applicazione ha in cantiere

Secondo quello che è stato riportato da diverse altre testate giornalistiche oltre oceano, ci sarebbe un altro aggiornamento pronto ad arrivare su WhatsApp. L’obiettivo sarebbe migliorare la privacy e la sicurezza degli utenti, tutto per lasciarli tranquilli. L’azienda infatti sta sviluppando una nuova funzionalità che sarà utile per l’accesso, introducendo un nuovo codice di verifica. Il noto social richiederà quindi un codice di sicurezza quando avrete la necessità di entrare sul vostro account WhatsApp da un altro smartphone.

Con questo nuovo aggiornamento dunque quando il primo tentativo di accesso ad un account di WhatsApp andrà a buon fine, bisognerà completare la procedura con un codice da sei cifre. Ovviamente questo servirà soprattutto per infondere fiducia negli utenti che in passato magari hanno dubitato fortemente di WhatsApp.