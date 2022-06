Il noto operatore telefonico Vodafone ha da poco aggiunto due novità alla serie di offerte mobile Vodafone Family+. Queste nuove offerte saranno attivabili presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore ed includeranno sempre giga illimitati. Sarà inoltre possibile acquistare uno smartphone abbinato a queste offerte.

Vodafone Family+: arrivano due nuove offerte con acquisto smartphone e giga illimitati

Come già accennato, sarà possibile arrivare due nuove offerte appartenenti alla serie Vodafone Family+. La prima di queste ha un costo di 14,99 euro al mese (con 9,99 euro di costo di attivazione) e comprende giga illimitati per navigare in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Con questa offerta sono acquistabili gli smartphone Samsung Galaxy A22 5G, Redmi Note 11, Oppo A54s e Honor X7.

La seconda offerta ha invece un costo di 18,99 euro al mese. In questo caso, sono incluse le stesse cose della precedente offerta, quindi giga illimitati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati, ma cambiano però gli smartphone acquistabili, i quali sono leggermente più prestanti dei precedenti. Tra questi, sono disponibili Samsung Galaxy A33 5G, Oppo Reno 8 Lite 5G e Honor Magic 4 Lite.

Vi ricordiamo che entrambe le offerte sono attivabili soltanto da chi è cliente di rete fissa di Vodafone e che allo stesso tempo non possiede un’offerta mobile attiva con l’operatore in questione. Chi ha attiva una delle precedenti offerte della serie Family+, però, può comunque effettuare il cambio verso una delle due nuove offerte proposte da Vodafone.