Vodafone risponde direttamente ad Iliad ed alla sua offerta commerciale nel corso di queste settimane. Il provider francese dimostra la sua competitività nella stagione estiva, mettendo a disposizione di tutti i suoi clienti una nuova tariffa molto vantaggiosa come la Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga rappresenta una delle iniziative più convincenti del momento. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno accesso ad un ticket molto vantaggioso che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete con il 4G incluso nel prezzo.

Per questa particolare ricaricabile è previsto un costo di rinnovo mensile pari a 7,99 euro. Come condizione per l’attivazione, tutti gli utenti interessati dovranno aggiungere una quota dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM e l’attivazione della rete.

Per gli abbonati di Vodafone è altresì prevista anche la politica dei costi bloccati almeno durante il primo semestre. I nuovi clienti nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM non potranno ricevere rimodulazioni sui prezzi e sulle soglie di consumo.

In linea a quanto previsto da altre ricaricabili, anche in questo caso gli utenti interessati potranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali del provider. Necessaria anche la portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad. Quest’operazione, fondamentale ai fini della sottoscrizione della tariffa, potrebbe richiedere da un minimo di due giorni ad un massimo di tre giorni lavorativi.