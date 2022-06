Le occasioni racchiuse quest’oggi all’interno dell’ultimo volantino Trony sono assolutamente indimenticabili, i prezzi sono bassi e tutti i prodotti possono essere acquistati con un esborso finale tutt’altro che elevato, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

L’accesso alla campagna è garantito ad ogni singolo consumatore in Italia, con prodotti sempre economici, e sopratutto disponibilità offerta in ogni negozio sul territorio, limitando al massimo le differenze territoriali. Le condizioni di vendita sono ininfluenti per gli utenti, se non per quanto riguarda la presenza di garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre in ogni negozio, nonché l’essere no brand dei vari smartphone che possono effettivamente essere aggiunti al carrello.

I codici sconto Amazon sono per voi gratis sul nostro canale Telegram ufficiale, correte ad iscrivervi subito a questo indirizzo per risparmiare.

Trony: attenzione alle ultime offerte speciali

Offerte dai prezzi sempre più bassi vi attendono grazie all’ottimo SottoCosto di Trony, un’azienda che è stata in grado di variare il più possibile nelle proposte al consumatore finale, partendo ad esempio da una discreta selezione di smartwatch in promozione. Tra questi spiccano anche alcuni top di gamma del passato, come Fitbit Versa 2 a 99 euro, passando per Wath GT3 di Huawei in vendita a 169 euro, scendendo poi verso Watch Fit a soli 59 euro, oppure Garmin Instinct a soli 179 euro.

Il mondo degli smartphone è attraversato in pieno dalla promozione, ma con un occhio più che altro legato alla fascia intermedia, i prodotti in promozione infatti non vanno oltre i vari Realme 9i, Oppo A94, Motorola E7, Redmi Note 10 Pro, TCL 30SE, TCL 30Plus e similari.