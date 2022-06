Per tutta la giornata di ieri, lunedì 27 giugno 2022 si sono registrati improvvisi problemi per PosteMobile, considerando il fatto che poco dopo le 9 sono aumentate in modo spropositato le segnalazioni di down a detta di utenti secondo cui non funziona internet.

Un disservizio non di poco conto, che ci fa tornare con la mente a quanto riportato ad inizio 2022. In quel frangente, l’anomalia rientrò nel giro di pochi minuti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile: ieri down in tutta Italia

Sono frammentari i feedback raccolti in questi minuti. Si nota, infatti, solo una decisa impennata di feedback negati su Down Detector. Attraverso altri commenti disponibili in rete, si potrebbe pensare che il disservizio non sia geolocalizzato e che, al contrario di quanto si potesse immaginare, risulti diffuso in tutta Italia. Solo oggi, comunque, si avrà un quadro più chiaro sotto questo punto di vista.

Nel tardo pomeriggio di ieri la curva ha iniziato a calare e questo ci ha fatto pensare che il disservizio era comunque in fase di risoluzione. Voi avete registrato problemi PosteMobile dalle 9 circa di questo lunedì?. In questo modo, potremo contestualizzare ogni discorso, andando ad approfondire una vicenda che ha ancora non pochi punti di domanda.

Al momento l’operatore virtuale non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione, non ci resta che attendere per scoprire se lo farà.