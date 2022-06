Con il volantino MediaWorld di questi giorni, gli utenti sono liberi di accedere ad una ricca selezione di sconti molto speciali, con prezzi fortemente ribassati rispetto al listino originario, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza.

La campagna promozionale è assolutamente ricca di occasioni, risulta essere valida fino al 30 giugno 2022, e non presenta limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili in negozio. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati ovunque, a prescindere dalla provenienza, con accessibilità anche diretta sul sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione.

Scoprite in esclusiva i nuovi codici sconto Amazon gratis, vi dovrete iscrivere subito a questo indirizzo speciale per riceverli sul vostro smartphone.

MediaWorld: offerte e grandi sconti per tutti

In prima pagina la prima bomba, una promozione praticamente mai vista prima permette di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip3, al prezzo finale di 579 euro, il foldable viene infatti venduto a forse il prezzo più basso di sempre. Approfondendo la conoscenza della campagna, notiamo poi la presenza di Apple iPhone 12 a 699 euro, Oppo A54s a 179 euro, Galaxy S21 FE a soli 469 euro, Xiaomi 11T pro a 459 euro, Galaxy S22 a 779 euro, ma anche Galaxy A13 a 169 euro e simili.

Molto buona anche la riduzione applicata sull’Apple Watch SE, disponibile all’acquisto a soli 299 euro. Per i dettagli del volantino corrente, rimandiamo come al solito direttamente al sito ufficiale, che potrete raggiungere mediante la pressione del seguente link speciale, all’interno del quale troverete tutte le informazioni ed i dettagli del caso.