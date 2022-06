La Klarna App migliora col digital wallet per accedere facilmente alle carte fedeltà

Klarna annuncia la nuova funzionalità “Carte fedeltà” della Klarna App , che permette agli utenti di archiviare e accedere alla versione digitale delle proprie tessere fedeltà. Sarà quindi possibile raccogliere punti e sfruttare i vantaggi di qualsiasi brand, senza la necessità di portare con sé le card in plastica. Grazie all’acquisizione del fornitore di mobile wallet Stocard, le carte fedeltà vengono integrate nella Klarna App, per favorire ulteriormente un’esperienza all-in-one che porti convenienza e valore allo shopping journey dei consumatori. La funzionalità supporta oltre 8.000 programmi fedeltà in tutto il mondo, dall’abbigliamento al beauty, fino alla tecnologia e ai generi alimentari, per garantire che i consumatori non perdano mai la possibilità di raccogliere punti, ovunque decidano di fare acquisti.

I programmi fedeltà sono molto popolari tra i consumatori. Secondo l’ultimo Osservatorio Loyalty di Stocard, negli ultimi 4 anni in Italia l’utilizzo delle carte fedeltà è aumentato del 27%, tanto che gli italiani si trovano sul gradino più alto d’Europa con una media di 16 carte fedeltà a testa, seguiti da francesi (15) e tedeschi (12). Le fidelity card sono uno strumento che piace ai consumatori e che porta benefici ai retailer, ma non tutti sembrano felici di avere un numero così elevato di carte in tasca. Infatti, un recente sondaggio di Klarna* rileva che oltre un quarto (26%) degli utenti in passato ha evitato di iscriversi a un programma fedeltà perché non era disposto ad avere un’altra carta o semplicemente non voleva averla in modalità fisica. Inoltre, quasi la metà (49%) degli italiani intervistati non porta con sé tutte le tessere fisiche, il che significa perdere regolarmente punti e premi quando acquistano in negozio.

La nuova funzionalità “Carte fedeltà” nella Klarna App risolve questo problema, consentendo agli utenti di salvare le proprie tessere in versione digitale in un unico posto: d’ora in poi, durante gli acquisti i consumatori potranno accedere facilmente a tutte le carte direttamente dalla Klarna App, senza perdere mai più punti o vantaggi.

Björn Goss, Product Director di Klarna e Founder di Stocard, ha dichiarato:

“Le carte fedeltà fisiche sono una scomodità nel mondo digitale di oggi e quindi vengono spesso lasciate a casa, con il risultato che i consumatori perdono vantaggi e i merchant l’opportunità di rafforzare la fedeltà al brand. Conosciamo tutti la situazione: ti viene proposto di aderire a un programma fedeltà interessante, ma non vuoi avere l’ennesima tessera di plastica. Offrendo agli utenti uno spazio digitale sulla Klarna App per raccogliere le carte fedeltà, consentiamo loro di sfruttare in modo più comodo i vantaggi dei propri acquisti in negozio, contribuendo a garantire che ogni centesimo speso abbia un ritorno”.

David Fock, Chief Product Officer di Klarna, ha spiegato:

“In Klarna, vogliamo offrire ai consumatori la migliore esperienza di acquisto al mondo, indipendentemente dal fatto che sia online o in-store. Dopo il lancio della nuova rivoluzionaria soluzione per il Virtual Shopping, Klarna si sta addentrando maggiormente nel retail fisico, aiutando i consumatori a risparmiare tempo e denaro ovunque acquistino: offrendo loro un nuovo spazio digitale dove raccogliere comodamente le proprie carte fedeltà, stiamo portando l’esperienza di acquisto fisica a un livello superiore di comodità e flessibilità”.

Come funziona la sezione “Carte fedeltà” di Klarna?

Step 1: dalla homepage della Klarna App, si clicca sull’icona “Carte fedeltà” e si seleziona “Aggiungi carta” per vedere la lista completa di brand e programmi fedeltà supportati. Qui è possibile scorrere le opzioni o cercare un programma fedeltà specifico. In alternativa, se il programma fedeltà non è ancora supportato, è possibile scegliere “Altra carta” e inserire manualmente il nome del merchant.

dalla homepage della Klarna App, si clicca sull’icona “Carte fedeltà” e si seleziona “Aggiungi carta” per vedere la lista completa di brand e programmi fedeltà supportati. Qui è possibile scorrere le opzioni o cercare un programma fedeltà specifico. In alternativa, se il programma fedeltà non è ancora supportato, è possibile scegliere “Altra carta” e inserire manualmente il nome del merchant. Step 2: dopo aver trovato il programma fedeltà corretto, si può scannerizzare il codice a barre che si trova sulla carta fisica con la fotocamera del proprio smartphone. L’app creerà automaticamente una copia digitale della carta e la memorizzerà nella sezione “Carte fedeltà”. Per le tessere sprovviste di barcode, è possibile inserire manualmente il numero della carta.

dopo aver trovato il programma fedeltà corretto, si può scannerizzare il codice a barre che si trova sulla carta fisica con la fotocamera del proprio smartphone. L’app creerà automaticamente una copia digitale della carta e la memorizzerà nella sezione “Carte fedeltà”. Per le tessere sprovviste di barcode, è possibile inserire manualmente il numero della carta. Step 3: la carta è stata aggiunta e può essere utilizzata per raccogliere i punti durante lo shopping. Quando si acquista in negozio, è possibile visualizzare e scansionare le proprie carte fedeltà tramite la Klarna App: sarà sufficiente aprire l’app, passare la carta alla cassa e raccogliere i punti o richiedere lo sconto, proprio come con la tessera fisica.

La sezione “Carte fedeltà” è già attiva nella Klarna App in 18 Paesi (Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti). L’offerta sarà estesa ad altri mercati nel corso del 2022.

Note di redazione

La nuova funzionalità “Carte fedeltà” estende il programma “bonus club” di Klarna già esistente. Dal lancio nel settembre 2020, il bonus club di Klarna ha registrato oltre 4 milioni di utenti negli Stati Uniti e in Australia e recentemente è stato esteso anche ad altri 6 mercati, inclusa l’Italia. I membri del bonus club guadagnano “punti” per ogni pagamento effettuato in tempo con Klarna, indipendentemente dal fatto che scelgono di pagare ora o nel tempo. I punti possono essere riscattati tramite la Klarna App per ottenere premi da brand globali, tra cui H&M, Amazon, Walmart, Foot Locker e molti altri. I membri del programma beneficiano inoltre di offerte esclusive e hanno accesso anticipato alle riduzioni di prezzo di brand selezionati.