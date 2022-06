Iliad non rinuncia alle grandi promozioni nel campo della telefonia fissa e mobile per l’estate. La sorpresa più interessante per il provider francese resta ancora la campagna per la Fibra ottica.

Da alcune settimane a questa parte, il gestore francese può offrire ai suoi clienti i vantaggi della tariffa Iliad Box. L’offerta in abbonamento prevede un costo mensile di 23,90 euro e prevede chiamate illimitate verso tutti, anche all’estero, e senza scatto alla risposta con connessione internet senza limiti sino a 4 Gbps con la Fibra ottica.

Iliad, la promozione con 100 Giga e la Fibra ottica

Nel campo della telefonia mobile, la convenienza di Iliad è confermata in estate con il ritorno a listino della promozione Flash 100. Gli utenti che scelgono questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili così come SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete con il 5G. Il prezzo della ricaricabile sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati interessati a questa ricaricabile dovranno aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro, anche per il rilascio della SIM. Chi desidera sottoscrivere quest’offerta dovrà necessariamente effettuare la portabilità da altro operatore o attivare una nuova rete telefonica con relativo nuovo numero in ingresso e uscita.

Una novità è inoltre prevista per gli utenti che decidono di sottoscrivere una delle ricaricabili di Iliad. Il gestore infatti per il suo pubblico fedele prevede uno sconto per la componente della Fibra ottica, per un prezzo totale mensile pari a 16,90 euro ogni trenta giorni.