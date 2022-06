Le offerte del volantino Euronics sono assolutamente da strapazzo, i prezzi attivati dall’azienda nella campagna promozionale corrente, garantiscono ai vari consumatori un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, promettendo nel contempo l’accesso a prodotti di altissimo livello.

Se volete essere sicuri di spendere poco, dovete sapere che però dovrete recarvi presso uno dei tanti punti vendita Euronics in Italia, in particolar modo di proprietà del socio di appartenenza, che si occupa direttamente della corrente campagna. Le differenze sono importanti, e di conseguenza presso il negozio più vicino alla vostra residenza, potrebbe non essere disponibili gli stessi prezzi.

Aprite il nostro canale Telegram per essere sempre aggiornati in merito ai codici sconto Amazon, ed anche le nuove offerte del momento.

Euronics: le offerte e tutti gli sconti da non perdere

Gli Star Days di Euronics Nova sono assolutamente incredibili, fino al 7 luglio, infatti, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale veramente ricca di contenuti e di prezzi molto più bassi del normale. In particolar modo troviamo la possibilità di accedere a Realme C21, disponibile a soli 99 euro, passando anche per Galaxy Z Flip3, in vendita al prezzo di 599 euro (nella variante 8/128GB), senza dimenticarsi comunque anche di una selezione di smartphone molto più economici.

Tra questi troviamo Galaxy A13 a 179 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Galaxy A52s a 299 euro, Motorola Moto E32 a 139 euro, Motorola Edge 30 Lite a 259 euro, Oppo A16s a 159 euro, Honor X7 e Honor X8 a 199 e 239 euro, ma anche Oppo A54s a 179 euro, Oppo Reno 8 Lite a 399 euro, oppure un recente Honor Magic4 Lite, al prezzo finale di 279 euro.

Quanto indicato rappresenta solamente una selezione di ciò che vi aspetta da Euronics, per il resto non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate a questo indirizzo.