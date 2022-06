Esselunga non si ferma più, proprio in questi giorni ha lanciato una nuovissima campagna promozionale, che la vede proporre al pubblico l’opportunità di accedere ai migliori prodotti, a prezzi fortemente ribassati rispetto al normale, ed ottenendo in cambio un risparmio fuori da ogni logica.

Il volantino è ricchissimo di occasioni e di prodotti in promozione, tutti sono perfettamente acquistabili in negozio, senza differenze territoriali o vincoli regionali, che potrebbero effettivamente minare l’accessibilità generale. Gli acquisti, lo ricordiamo, possono essere completati solamente presso gli stessi punti vendita, con le stesse modalità espresse in precedenza.

Esselunga: nuove offerte e prezzi da non credere per tutti

Da Esselunga è tornata l’offerta tech, ovvero la promozione che focalizza la propria attenzione su un singolo modello, offrendo la possibilità di acquisto in tutti i negozi in Italia, entro e non oltre il 6 luglio 2022 (salvo esaurimento anticipato delle scorte). Dopo uno Speciale Multimediale davvero scoppiettante, il volantino torna in parte nell’anonimato con la promozione legata al Realme C25Y, il prodotto viene commercializzato a soli 145 euro, e rappresenta un’ottima opportunità per tutti coloro che vogliono spendere poco sull’acquisto di uno smartphone.

La scheda tecnica ne descrive alla perfezione le qualità generali, è infatti un prodotto con display da 6,5 pollici di diagonale, sistema operativo Android 11, processore Unisoc T618 dalle basse prestazioni, 4GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel, per finire con un sensore anteriore da 8 megapixel, e batteria da 5000mah (supportata dalla ricarica a 18 watt).