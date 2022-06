Coop e Ipercoop si insinuano all’interno del mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di un volantino che non sembra assolutamente avere rivali in Italia, la campagna promozionale appare sin da subito ricchissima di occasioni e di prezzi da non credere.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda, o recandosi presso altre realtà sul territorio nazionale. I prodotti sono interamente distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand, ma per la sola telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: offerte e grandi sconti per tutti

Spendere poco con Coop e Ipercoop è davvero facile anche per quanto riguarda la telefonia mobile, sono disponibili tre importanti smartphone a prezzi decisamente più bassi del solito, spiccano infatti Xiaomi Redmi Note 11 Pro, il cui prezzo si aggira sui 299 euro, passando per i più economici Galaxy A13, disponibile a 189 euro, oppure Realme C21 2011, in vendita nello stesso periodo a soli 109 euro.

A questi, come annunciato in precedenza, si aggiungono due televisori da 32 pollici di diagonale, in vendita addirittura a soli 159 euro, ma anche una stampante Epson da 89 euro, ed un nuovo decoder digitale terrestre, in vendita nel periodo corrente a soli 29 euro.

Se volete essere aggiornati in merito agli ottimi sconti lanciati da Coop e Ipercoop, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate sul sito ufficiale.