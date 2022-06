Comet non finisce mai di stupire gli utenti, in questi giorni è stata resa disponibile una campagna promozionale arricchita con prezzi bassi e convenienti, pensati proprio per indurre il consumatore ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale.

L’accesso alla suddetta campagna è possibile praticamente ovunque in Italia, i prezzi sono bassi senza vincoli territoriali o regionali, ricordando comunque che è possibile pensare di spendere poco o niente, anche tramite il sito ufficiale, il quale permette a tutti di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio (solo con gli ordini del valore superiore ai 49 euro).

Comet: offerte dai prezzi super per tutti, ecco il volantino

Con i Comet Days, attivi fino al 7 luglio, gli utenti possono davvero pensare di risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto. In prima pagina, osservando sempre e soltanto la telefonia mobile, troviamo ad esempio l’ottimo Xiaomi Mi 11 Lite, in vendita a soli 269 euro, un prezzo molto scontato, se considerate che il listino originale si aggirava sui 350 euro.

Volendo approfondire la conoscenza degli smartphone in promozione, troviamo comunque Galaxy A53 a 379 euro, Galaxy S20 FE a 369 euro, Oppo Reno8 Lite a 399 euro, Motorola Edge 20 Lite a 249 euro, Oppo A15 a 129 euro, Galaxy A22 a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro a 299 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Realme C25Y a 139 euro, Realme R9i a 219 euro, Realme C21 a 99 euro, Vivo Y21 a 149 euro o anche Wiko Y82 a soli 99 euro.

Quanto indicato rappresenta solamente un estratto di ciò che vi attende da Comet, per i dettagli della campagna promozionale, premete qui.