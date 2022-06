Il nuovo spettacolare volantino di casa Bennet è pronto per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, i prezzi sono decisamente bassi e dal risparmio praticamente assicurato per tutti i consumatori che vorranno acquistare i nuovi prodotti.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione quanto effettivamente vi saremmo aspettati dall’azienda, ovvero la possibilità di accedere ai prodotti tramite i vari negozi in Italia, e non il sito ufficiale dell’azienda. Tutti sono perfettamente acquistabili con le normali condizioni di vendita, ovvero sono distribuiti no brand con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Bennet: offerte a più non posso nel volantino

Gli sconti attivati da Bennet partono con un’occasione davvero unica, ovvero la possibilità di accedere alle riduzioni di prezzo affidandosi direttamente al mondo Apple, un segmento assolutamente ricco di opportunità e di prestazioni elevate, sebbene sia molto costoso. Tra i prodotti che troviamo all’interno del volantino, ecco arrivare il bellissimo Apple iPhone 13, un modello da soli 789 euro, affiancato dalla generazione appena precedente, un evergreen iPhone 12, acquistabile con un esborso finale di soli 599 euro.

Non mancano chiaramente importanti riferimenti al segmento della telefonia mobile più economica, con sistema operativo Android, in vendita a prezzi inferiori ai 180 euro, quali sono Galaxy A12 e Galaxy A13.

Il volantino convince tutti anche con tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire subito le pagine che trovate inserite a questo link.