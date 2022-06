Nel mondo dell’informatica e soprattutto nella branca di essa che si unisce alla nostra vita digitale un ruolo importantissimo lo giocano senza mezzi termini le password, le famosissime parole chiave infatti sono a dir poco indispensabili per proteggere tutti i nostri accounts ufficiali dalla penetrazione indebita da parte di utenti non ben intenzionati, i quali potrebbero sfruttare il tutto a proprio vantaggio e ai nostri danni.

Scegliere una password complessa è dunque essenziale per rendere le nostre piattaforme a dir poco impenetrabili però, allo stesso tempo, può non servire a nulla se siamo vittime di un hackeraggio che porta i malintenzionati a leggere comodamente le nostre parole chiave, basta infatti un attacco phishing andato a segno o un malware installato nel nostro PC per vanificare interamente la complessità di una password di accesso.

Essere sicuri che le proprie password siano ancora segrete e non siano state violate è dunque essenziale per mantenere la propria privacy tutelata e lontana dalle mani di gente poco raccomandabile.

Come verificare che le proprie password siano ancora segrete

Per verificare che le vostre password sono ancora sicure i passaggi da seguire sono molto semplice, vi basterà infatti accedere alla pagina intitolata “Have I Been Pwned ?”, si tratta di una piattaforma che vi consentirà di fare un confronto con i dati contenuti all’interno di tutti i database rubati e ritrovati nel web, vi basterà digitare la password di cui non siete sicuri per controllare non solo se circola nel web ma anche il numero di volte in cui è stata visualizzata.