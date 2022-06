Vodafone: nuove promo disponibili per l'estate, ci sono le Digital con 100GB

Vodafone intraprende una battaglia che molto probabilmente vincerà vista la sua grande qualità nelle promozioni. Alcune di queste sono ritornate compresi straordinari, i quali andranno avanti sicuramente per tutta l’estate ma non per tutti. Le promo che trovate nell’elenco in basso sono indirizzate agli ex clienti, quelli che Vodafone vuole che rientrino. Le promozioni sono piene di contenuti ma soprattutto hanno prezzi molto bassi rispetto al passato.

Vodafone: con queste offerte sarà davvero difficile declinare l’invito a rientrare, l’elenco

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25