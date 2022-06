Unieuro non finisce mai di stupire, anche in questi giorni di fine Giugno l’azienda è stata in grado di catturare l’interesse dei consumatori, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere assolutamente rivali sul territorio nazionale.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse occasioni, proponendosi come più valida alternativa a tutte le ultime proposte aziendali, ed anche approfondendo il tutto con ottime riduzioni di prezzo, pensate per invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti. La spedizione presso il domicilio, lo ricordiamo, è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte e tantissimi sconti speciali

Le migliori offerte del volantino Unieuro paiono essere legate più che altro ai top di gamma del periodo, in quanto al giorno d’oggi risultano essere acquistabili Motorola Edge 30 Pro, disponibile a soli 699 euro, ma anche gli altrettanto quotati Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo è sceso a 629 euro, finendo con Oppo Find X5, in vendita a soli 999 euro, e Galaxy S22, uno degli smartphone più richiesti del momento, disponibile all’acquisto alla “modica” cifra di 799 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende nel periodo da Unieuro, ricordando comunque che tutti i prodotti sono distribuiti nella variante no brand, ovvero permettono di ricevere aggiornamenti software decisamente tempestivi, ed anche con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire ogni eventuale difetto di fabbrica riscontrato.