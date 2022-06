TIM, Vodafone, Iliad e WindTre prevede una serie di vantaggiose tariffe per la telefonia mobile. I principali operatori hanno messo in campo alcune occasioni speciali anche per la stagione estiva.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per l’estate

Una grande ricaricabile è, ad esempio, quella prevista da TIM. Il gestore italiano ha deciso di rispolverare a listino la sua TIM Wonder. Gli abbonati che scelgono questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la navigazione di rete. 7,99 euro al mese.

La risposta di Vodafone si materializza con la promozione Special 100 Giga. I clienti che scelgono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 100 Giga per la navigazione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà di 9,99 euro al mese.

Iliad propone invece una modifica per i suoi listini, con il lancio della Flash 100. Gli utenti che scelgono il gestore francese magheranno una quota mensile di 9,99 euro al mese e riceveranno chiamate infinite verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet, anche con il 5G incluso.

Promozione altrettanto vantaggiosa come le ultime è poi la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa riceveranno un pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 70 Giga per la navigazione di rete. Anche in questo caso il prezzo sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.