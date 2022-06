Non solo c’è solo un mercato per i vecchi telefoni cellulari, alcuni sono collezionabili e valgono un sacco di soldi per l’acquirente giusto. Quel vecchio mattone che hai sostituito con un telefono più nuovo e più appariscente potrebbe trasformarsi in un vero e proprio guadagno.

Hai un vecchio Motorola o Samsung? È possibile che tu sia seduto su una montagna di soldi. Se hai qualcuno di questi oggetti d’antiquariato tecnologici, potrebbe essere il momento di metterli in vendita su eBay.

Motorola Aura R1

La linea di telefoni di lusso di Motorola rilasciata con la linea Aura è uscita nel 2008 arrivando a costare circa 2.000 euro. L’esclusivo display circolare del telefono lo separava da tutto ciò che era sul mercato quando è stato rilasciato, ma pochi li possedevano a causa del costo elevato.

Per chiunque abbia mantenuto il loro, vale ancora una notevole quantità di denaro per i collezionisti. Puoi trovarli online per circa 300 euro, che non è molto, ma uno non aperto può recuperare molto di più.

Se hai acquistato uno di questi e non l’hai mai aperto per qualche motivo, potresti essere in grado di ottenere fino a 7.789 euro!

Samsung SPH-N270

Ricordi quei fantastici telefoni che hanno pubblicizzato in The Matrix Reloaded? Stiamo parlando del Samsung SPH-N270 e quando è uscito, è stato ampiamente commercializzato insieme al film.

Il telefono è stato sviluppato con la troupe di progettazione del film, rendendolo sia un telefono reale che un telefono di scena. È uscito nel 2003 ed è rimasto sul mercato per alcuni anni prima di scomparire nei cassetti della gente.

Anche se il film è arrivato e ha lasciato i cinema molto tempo fa, è ancora un telefono decente e i collezionisti sborseranno circa anche 500 euro per uno in buone condizioni venduto su eBay.