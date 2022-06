Tra gli smartphone più apprezzati e considerati bestia buy del noto marchio Realme c’è senza ombra di dubbio Realme GT Master Edition. Quest’ultimo è infatti dotato di una scheda tecnica decisamente di alto livello nonostante il prezzo comunque contenuto. In questi giorni, però, è possibile portarselo a casa ad un prezzo ancora più basso.

Realme GT Master Edition: il best buy disponibile in super sconto su Ebay

Per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone top quasi in tutto ad un prezzo più che conveniente c’è il nuovo Realme GT Master Edition. Quest’ultimo ha già di per sé un prezzo molto competitivo ma, come già accennato, in questi giorni è possibile acquistarlo ad un prezzo ancora più allettante.

In particolare, sul noto store online Ebay lo smartphone è proposto ad un prezzo scontato che si aggira attorno ai 239,99 euro per la versione con il taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il modello offerto in sconto è quello nella colorazione Cosmos Black con supporto dual sim no brand Italia.

Rispetto al suo prezzo di listino, ci troviamo di fronte ad un prezzo più che conveniente soprattutto se pensiamo a ciò che questo smartphone ha da offrire. Realme GT Master Edition vanta infatti la presenza di un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.43 in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da ben 120Hz. Le prestazioni sono poi affidate al soc Snapdragon 778G di casa Qualcomm ed è presente una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W. Non manca nemmeno il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.