L’operatore virtuale PosteMobile sta continuando a proporre la propria offerta denominata Super Power 20 a meno di 5 euro al mese.

L’offerta è attivabile fino al prossimo 15 luglio 2022, salvo cambiamenti nella prossima settimana. Scopriamo insieme il bundle completo.

PosteMobile Super Power 20 a meno di 4 euro

L’offerta PM Super Power 20, lanciata ad Aprile 2022 e successivamente prorogata diverse volte, continua dunque a essere disponibile fino a metà Luglio 2022. Con questa offerta tariffaria, PosteMobile si rivolge a tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità. Come sempre, l’attivazione può essere effettuata soltanto sul sito ufficiale dell’operatore, con acquisto online o tramite ricontatto telefonico.

Super Power 20 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico dati mensile, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Inoltre, sono inclusi anche i servizi di reperibilità Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata, il servizio hotspot e il controllo del credito residuo al numero 401212.

Se al momento del pagamento il credito residuo dovesse risultare insufficiente, vengono applicate le tariffe a consumo di 18 centesimi di euro al minuto e 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Inoltre, in questo caso è prevista anche la tariffa giornaliera per il traffico dati, pari a 3,50 euro per 400 MB e addebitata alla prima connessione solo in caso di utilizzo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.