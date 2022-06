Netflix: strage di serie tv e film, l'elenco spaventa tutti

Il colosso dello streaming nelle ultime ore ci sta facendo tremare per una ragione ben precisa. Tralasciando il fatto che gli iscritti continuano a scendere portando Netflix da un momento all’altro nel baratro, la piattaforma sta anche andando incontro a severe cancellazioni di serie tv e film. Quali? Ecco l’elenco.

Netflix: addio ad una lunga lista di titoli storici

Marvel’s Daredevil (Serie TV)

Marvel’s Iron Fist

Marvel’s Jessica Jones (Serie TV)

Marvel’s Luke Cage (Serie TV)

Marvel’s The Defenders (Serie TV)

Marvel’s The Punisher (Serie TV)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Serie TV)

Pose (Serie TV)

Il caso O. J. Simpson (Serie TV)

L’assassinio di Gianni Versace (Serie TV)

Soundtrack (Serie TV)

The Dragon Dentist (Serie Anime)

Julius Jr. (Serie TV Kids)

Loo Loo Kids: Le avventure musicali di Johny e i suoi amici (Serie TV Kids)

Sylvanian Families: I deliziosi mini episodi! (Serie TV Kids)

Come dicevamo, la piattaforma non ha risparmiato nessuno. Difatti scompariranno anche moltissimi film come per esempio: