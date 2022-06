Iliad ha proposto a tutti gli utenti i vantaggi della tariffa Flash 100 in questo mese di giugno. Tanti abbonati del gestore francese hanno sottoscritto questa ricaricabile low cost che prevede, insieme a costi da vero e proprio ribasso, anche importanti consumi mensili.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

I clienti che scelgono la Flash 100 avranno a loro disposizione un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete con le velocità massime disponibili. Proprio la tecnologia 5G è inclusa nel prezzo di questa ricaricabile.

Tra i vantaggi garantiti dalla Flash 100, la tecnologia del 5G rappresenta senza dubbio un tratto più che riconoscibile. Gli utenti italiano, da qui alle prossime settimane, avranno piena compatibilità con le reti internet di nuova generazione. L’obiettivo di Iliad infatti è quello di estendere la copertura del suo 5G entro la fine del 2022.

Le conseguenze legate al lancio del 5G in casa Iliad sono però diverse. Una conseguenza, ad esempio, si concentra anche sul futuro del 3G. In futuro è previsto un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

In linea con gli operati di TIM e Vodafone che già hanno fatto partire il loro processo di dismissione per il 3G, anche Iliad a breve potrebbe eliminare questo servizio. L’eliminazione del 3G in casa Iliad tuttavia non arriverà sin quando non sarà raggiunta la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.