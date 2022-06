Per poco tempo da Euronics tutti gli utenti hanno piena facoltà di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, avendo infatti l’accesso ad un volantino pieno zeppo di occasioni molto speciali, e sopratutto prezzi decisamente più bassi del normale.

Il risparmio è cosa certa da Euronics, data la presenza di numerosi modelli in promozione, tra cui troviamo comunque smartphone di ultima generazione, anche appartenenti alla fascia alta della telefonia mobile. I prezzi sono convenienti, ricordando comunque che i prodotti sono disponibili nella loro variante no brand, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, con validità fissata dalla data d’acquisto ufficiale.

Euronics: che occasioni, arrivano i nuovi sconti del momento

La spesa da Euronics Nova è davvero ridotta ai minimi termini, l’ultimo volantino vuole essere la più valida conferma nel mercato della rivendita di elettronica, dimostrando ancora una volta di poter dire la sua rispetto alle dirette concorrenti del mercato. Il must have della campagna è senza ombra di dubbio l’eccellente Samsung Galaxy Z Flip3, acquistabile con un esborso finale di soli 599 euro, un prezzo più che abbordabile per quanto riguarda la variante da 8/128GB di memoria interna.

Non mancano comunque riferimenti alla fascia più bassa del mercato, con tantissimi prodotti in vendita a meno di 400 euro, tra i quali troviamo comunque Oppo Reno8 Lite, Honor Magic 4 Lite (di recente commercializzazione), Honor X7 e Honor X8, Galaxy A13, Galaxy A22, Galaxy A52s, Motorola Edge 30 Lite, Oppo A16s, Motorola Moto E32 e similari. Tutte le informazioni del caso sono comunque raccolte direttamente a questo indirizzo.