I nuovi prezzi del volantino Esselunga sono tra i più bassi di sempre, racchiudono le migliori offerte del momento, promettendo al consumatore finale un risparmio che difficilmente potremmo trovare altrove in Italia, nemmeno sui siti internet.

La campagna promozionale è ricca di occasioni e di prezzi fortemente bassi, con acquisti effettuabili solamente nei negozi fisici, ma non sul sito ufficiale. E’ bene ricordare, inoltre, che tutti i prodotti sono accessibili alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante completamente sbrandizzata.

Esselunga: le nuove offerte sono assolutamente interessanti

Esselunga non sembra voler lasciare scampo alle altre realtà che in questo periodo stanno puntando direttamente su prodotti di fascia medio-bassa, con il lancio di una offerta tech davvero molto interessante, anche se mirata su uno smartphone dalle prestazioni veramente ridotte. Stiamo parlando di Realme C25Y, un prodotto del 2021, caratterizzato dal prezzo finale di 145 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna e 4GB di RAM.

Scorrendo la scheda tecnica lo possiamo scoprire nel dettaglio più assoluto, è infatti disponibile con batteria da 5000mAh, dalle prestazioni e dall’autonomia superiori, grazie alla ricarica rapida a 18 watt, passando per display da 6,5 pollici, sistema operativo Android 11, processore Unisoc T618, ma anche tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. Il prodotto, come anticipato del resto, può essere acquistato solo ed esclusivamente in negozio, entro il 6 luglio 2022.