Disney+ i nuovi titoli che arriveranno sulla piattaforma a Luglio 2022

Disney+ si sta preparando per offrire ai fan una serie di nuovi contenuti per il mese di luglio. Con una libreria già piena zeppa di film e programmi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri, oltre agli esclusivi Disney+ Originals, l’elenco dei contenuti di luglio 2022 aggiungerà ancora più titoli.

Il mese inizierà con un nuovo episodio di Marvel Studios Assembled, e questa volta il popolare documentario porterà i fan dietro le quinte di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Questo non è l’unico titolo Marvel in arrivo nel catalogo, tuttavia, luglio vedrà anche gli ultimi due episodi della stagione di debutto di Ms. Marvel, che si è rivelata un successo.

Con il 4 luglio alle porte, lo streamer lancerà anche uno speciale per le vacanze, con America the Beautiful, un nuovo documentario narrato da Michael B. Jordan, in uscita nel Giorno dell’Indipendenza. Lo streamer chiuderà il mese con una nuova stagione di High School Musical: The Series.

Ecco gli spettacoli che saranno disponibili a luglio

50 Shades of Sharks

The Birth of Big Air

The Good, the Bad, the Hungry

Hawaiian: The Legend of Eddie Aikau

Raging Bull Shark

Slaying the Badger

World’s Biggest Tiger Shark?

World’s Biggest Great White?

High School Musical: The Musical: The Series – Season 3 Premiere – Episodio 301 “Happy Campers”

Siempre Fui Yo – Premiere

Mira, Royal Detective

Zombies 3

Chibi Tiny Tales

Life Below Zero: Next Generation

Spidey and His Amazing Friends

Ms. Marvel – Finale – Episode 6

The Wonderful Summer of Mickey Mouse

PJ Masks

Ms. Marvel

America the Beautiful

Inoltre, sarà presente uno speciale chiamato Marvel Studios Assembled: The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Premiere.

Lo show mostrerà Sam Raimi e il cast raccontare le loro esperienze durante la costruzione del dell’universo di Doctor Strange, interviste inedite del cast e della troupe e molto altro.