Coop e Ipercoop riducono di molto la spesa che gli utenti devono sostenere in fase d’acquisto dei nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione, tra cui ad esempio spiccano i terminali con sistema operativo Android.

Il volantino che nessuno si aspettava è finalmente arrivato, fino al 29 giugno sono disponibili ottime occasioni, con prezzi bassi, anche ad esempio una Microsoft Xbox Series X a 289 euro, passando per televisori, elettronica generale, ed appunto i dispositivi mobile. Tutti gli acquisti, come anticipato del resto, possono essere completati nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: che occasioni molto speciali per tutti

Correte subito da Coop e Ipercoop per iniziare a risparmiare al massimo delle vostre possibilità, la campagna promozionale del periodo rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono accedere a buoni smartphone, spendendo comunque molto meno del previsto. Il volantino permette di accedere ad una selezione di modelli dei brand Samsung e Xiaomi, pagandoli decisamente poco.

I due prodotti che maggiormente hanno attirato la nostra attenzione, sono chiaramente Xiaomi Redmi Note 11 Pro, disponibile a soli 299 euro, come anche galaxy A13, in vendita a soli 189 euro. Nel momento in cui invece si volesse spendere ancora meno, il consiglio è di puntare dritti verso Realme C11 2021, il cui prezzo non va oltre i 109 euro.

Tutte le informazioni del caso sono raccolte direttamente sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop.