Con Carrefour gli utenti possono davvero pensare di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, anche sull’acquisto di uno smartphone marchiato Samsung, ad un prezzo veramente concorrenziale, con accessibilità garantita ovunque sul territorio nazionale.

Il volantino riesce a convincere i consumatori con il lancio di una serie di offerte inattese e mai viste prima, gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati solamente per coloro che decideranno di recarsi personalmente in un negozio fisico, senza differenze territoriali o vincoli particolari. In aggiunta, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita.

Scoprite in esclusiva assoluta i nuovi codici sconto Amazon gratis, e riceveteli sul vostro smartphone, con il nostro canale Telegram ufficiale.

Carrefour: questi sono gli sconti che nessuno si aspettava

Carrefour non scherza assolutamente, riesce a battere le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che punta fortissimo sulla telefonia mobile di fascia bassa, in particolare sul Galaxy A02s. Il prodotto, che ricordiamo essere in commercio dal 2020, rappresenta una buonissima alternativa per gli utenti che vogliono godere delle prestazioni dei Samsung, senza spendere poi così tanto. L’esborso richiesto per il suo acquisto, infatti, si aggira attorno ai 119 euro.

Il prodotto presenta una scheda tecnica di tutto rispetto, caratterizzata da un ampio display LCD da ben 6,5 pollici di diagonale, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (che fortunatamente sono completamente espandibili), ed anche una batteria da 5000mAh, ottima per garantire una autonomia ben superiore alle aspettative. Tutto questo è accessibile, lo ricordiamo, solo ed esclusivamente nei negozi fisici.