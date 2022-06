Il volantino Bennet rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono accedere ai migliori prezzi in circolazione, senza richiedere un esborso particolarmente elevato, anche eventualmente con qualche piccola rinuncia.

La campagna promozionala rispecchia alla perfezione le ottime richieste dei consumatori, proponendosi come più valida alternativa a quanto gli altri rivenditori di elettronica sono attualmente in grado di offrire. Il volantino risulta essere disponibile, come al solito del resto, solo ed esclusivamente nei negozi fisici del territorio, ma non direttamente online sul sito ufficiale.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, non perdetevi il nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate qui.

Bennet: le nuove offerte sono inarrivabili, ecco tutti gli sconti più pazzi

Nuove offerte dai prezzi sempre più bassi e convenienti in Italia, arrivano da Bennet alcuni sconti mai visti dal risparmio praticamente assicurato. In particolare notiamo la possibilità di acquistare un bellissimo Apple iPhone 13, il cui prezzo finale, considerata la variante che prevede 128GB di memoria interna, si aggira sui 789 euro (dal listino di 939 euro), ma con unità estremamente limitate distribuite nei punti vendita. In aggiunta, volendo invece acquistare un modello appena precedente, ecco arrivare iPhone 12, in vendita a soli 599 euro (in questo caso da 64GB).

Coloro che invece vorranno approfittare di alcune occasioni speciali con sistema operativo Android, potranno mettere le mani su Galaxy A13, disponibile a 179 euro, passando anche per Galaxy A12, a 149 euro, o un cellulare adatto alle persone anziane, da addirittura soli 14,90 euro.

Tutti questi sconti sono perfettamente visibili sul sito ufficiale di Bennet, tramite il seguente link.