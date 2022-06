Trasporto aereo: ritardi e scioperi, nel 2022 viaggiare è complicatissimo

Con la fine delle restrizioni c’è stata una veloce ripresa che è arrivata in concomitanza con il periodo estivo quando ci si muove di più per via delle vacanze. Questo ha mandato in crisi diversi aeroporti e compagnie aree che non sono state in grado di gestire la forte richiesta di voli da parte dei clienti. Ecco cosa sta accadendo esattamente al settore del trasporto aereo.

Trasporto aereo: cosa sta succedendo al settore

Il problema è che aumentare l’organico in tempi rapidi è molto difficile. C’è stato poi il classico rimpallo delle responsabilità tra compagnie aeree e aeroporti. La realtà è che probabilmente si è sottovalutata la velocità della ripresa. Le immediate conseguenze di queste criticità si sono riversate sui viaggiatori che sono costretti a subire pesanti disagi. Per evitare “ingorghi”, diverse compagnie aeree hanno già deciso di tagliare una parte dei voli previsti, complicando ulteriormente le possibilità di viaggio delle persone.

C’è poi il problema che per gestire questa situazione al limite della saturazione, i dipendenti, che siano gli assistenti di terra o di volo o i piloti, sono costretti a lunghi turni di lavoro svolti in condizioni difficili. Proprio a seguito di queste problematiche, domani 25 giugno sciopereranno in Italia gli equipaggi di Ryanair, EasyJet e Volotea. Si fermeranno anche Malta Air e la società CrewLink che gravitano attorno a Ryanair.

Lo sciopero di Ryanair, Malta Air e Crewlink è coordinato a livello europeo e non riguarda solamente l’Italia. Infatti, riguarderà anche i piloti e gli assistenti di volo basati in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio. Per quanto riguarda il nostro Paese, lo sciopero (Ryanair) si è reso necessario, spiegano i sindacati, “per chiedere contratti di lavoro in linea ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di settore, così come previsto dalla legge italiana. Ma scioperano anche per la cancellazione dei tagli salariali e per la mancanza di acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall’aereo anche per 14 ore consecutive“.

Dunque, volare nel weekend potrebbe risultare ancora molto più complesso. Per chi avesse in programma di muoversi durante la giornata dello sciopero, sul sito di ENAC è disponibile un elenco dei voli garantiti.