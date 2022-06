Anche per questo mese di luglio 2022 l’operatore Tim ha presentato alcune novità che coinvolgeranno le reti mobili e quelle fisse. Novità in arrivo anche per TimVision, TimMusic e TimParty.

Dunque, si segnala innanzitutto che le promozioni estive della gamma Goditi l’estate di TIM in scadenza in questi ultimi giorni di Giugno 2022 saranno prorogate fino a fine Luglio 2022, salvo eventuali cambiamenti, Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim presenta le novità di luglio 2022

La promozione Goditi l’estate con TIM per chi attiva le offerte di rete fissa Premium ed Executive, con cui non si paga alcun costo mensile fino al 31 Agosto 2022, sarà prorogata e sarà valida per sottoscrizioni effettuate fino al 31 Luglio 2022, mentre la scadenza era attualmente prevista per il 30 Giugno 2022. Sempre fino al 31 Luglio 2022, salvo eventuali cambiamenti, continuerà anche la promo Goditi l’estate con TIMFin, dedicata ai nuovi e già clienti TIM che decidono di abbinare uno smartphone a rate.

Invece, la Promo Goditi l’Estate con TIMVISION, attualmente valida per sottoscrizioni fino al 25 Giugno 2022, sarà prorogata fino al 31 Luglio 2022. La promozione consente di azzerare il costo mensile di TIMVISION Calcio e Sport o ottenere un costo mensile scontato su TIMVISION Gold, in entrambi i casi fino al 31 Agosto 2022. Oltre alle offerte TIMVISION con la promo Goditi l’estate, si segnala inoltre che saranno prorogate sempre fino al 30 Luglio 2022 anche le offerte della gamma Calcio e Sport dedicate ai già clienti di rete fissa TIM con TIMVISION a pagamento attivo.

Altra novità nel mobile riguarda il servizio di streaming musicale dell’operatore, ossia TIMMUSIC, con il lancio della nuova offerta TIMMUSIC New Wave a partire dal 1° Luglio 2022, salvo eventuali cambiamenti. Sempre nel mondo mobile di TIM, verrà prorogata fino al 25 Settembre 2022, salvo cambiamenti, la promo su TIM PEC annuale che prevede il primo anno a 6,99 euro anziché 9,99 euro, attualmente in scadenza il 28 Giugno 2022. Per vedere tutte le promozioni dedicate all’estate non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.