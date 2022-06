Il prossimo Samsung Galaxy Unpacked è ormai alle porte, mancano soltanto poche settimane all’arrivo dei nuovi dispositivi. In questa occasione avremo la possibilità di conoscere gli attesissimi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, oltre alla nuova generazione di Galaxy Watch.

I due nuovi Samsung Galaxy Watch 5 saranno, quindi, presto svelati dal colosso, che secondo alcune voci avrebbe intenzione di proporre i suoi dispositivi a un costo più alto rispetto ai modelli precedenti.

Samsung Galaxy Watch 5: i dispositivi saranno disponibili a partire da 300,00€!

Il leaker Roland Quandt ritiene che Samsung proporrà i suoi smartwatch a un costo più alto rispetto ai modelli rilasciati lo scorso anno. Secondo l’informatore sarà possibile acquistare una versione standard a un prezzo di ben 300,00 euro, mentre un Galaxy Watch 4 richiedeva una spesa di 270,00 euro.

Nello specifico Quandt afferma che, il Samsung Galaxy Watch 5 con quadrante da 40 mm sarà disponibile a un costo di 300,00 euro per la versione Bluetooth ma sarà necessario andare incontro a un costo di 350,00 euro per ottenere la versione LTE.

Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, invece, arriverà soltanto in una versione con quadrante da 45 mm e potrà essere acquistato a un prezzo di 490,00 euro nel caso della versione Bluetooth ma si arriverà a 540,00 euro per il modello LTE.

La fonte esorta a non prendere alla lettera quanto affermato per via delle differenze di costo che caratterizzeranno ogni Paese. Il lancio dei dispositivi, che potrebbe avvenire il 10 agosto, darà modo di valutare l’affidabilità di quanto riportato da Quandt svelando costi e caratteristiche dei dispositivi.