Lo smartphone OnePlus Nord 2T potrebbe arrivare presto in India. Il dispositivo è stato elencato sul sito Web di OnePlus India. Il mese scorso, OnePlus ha rilasciato il Nord 2T. In particolare, il Nord 2T sostituisce il OnePlus Nord 2 dell’anno scorso. È il primo smartphone ad essere dotato del chipset MediaTek Dimensity 1300. Il Nord 2T è anche il primo portatile a offrire una ricarica rapida da 80 W.

Ci sono state numerose voci sul lancio di OnePlus Nord 2T India. È stato ora scoperto un indizio significativo che punta al debutto di Nord 2T India. Il Nord 2T era stato mostrato brevemente sul sito Web indiano dell’azienda ma, una volta che gli screenshot hanno iniziato a circolare online, OnePlus ha ritirato alcuni indizi.

OnePlus Nord 2T arriverà presto in India

Inoltre, il fidato leaker Abhishek Yadav ha rivelato informazioni sul lancio di OnePlus Nord 2T India, oltre alla RAM, lo spazio di archiviazione, la data di rilascio e i prezzi del telefono. OnePlus ha elencato per errore il Nord 2T sul suo sito ufficiale. OnePlus potrebbe organizzare un evento di lancio di Nord 2T solo online e sarà in vendita in India il 5 luglio, molto probabilmente sarà disponibile su Amazon. Gli appassionati di OnePlus in India, invece, potranno acquistarlo sul sito ufficiale di OnePlus India.

Il Nord 2T potrebbe avere un prezzo di INR 28.999. L’opzione di archiviazione 8 GB RAM + 128 GB è disponibile per questo prezzo. Secondo Abhishek, l’opzione di archiviazione da 12 GB di RAM + 256 GB potrebbe costare INR 33.999.

Tuttavia, secondo una fonte, la variante da 12 GB di RAM potrebbe costare INR 31.999. OnePlus, d’altra parte, si dice che offra uno sconto immediato di INR 4.000. Di conseguenza, il prezzo di OnePlus Nord 2T in India potrebbe variare tra INR 24.999 e INR 27.999.