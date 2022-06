Che tu sia in viaggio o bloccato nel traffico con. All’inizio, può sembrare innocuo collegare il telefono alla porta USB dell’auto. Ma a meno che tu non sia disperato, caricare il tuo iPhone durante i tuoi spostamenti potrebbe essere un grosso errore. E a proposito, ecco come capire quali app stanno scaricando la batteria del tuo telefono.

La maggior parte delle persone usa l’accendisigari, che generalmente fornisce 12V. “Gli smartphone utilizzano in genere 5 V durante la ricarica, per questo si usa un adattatore in grado di regolare in sicurezza la tensione“, ha detto a Reader’s Digest Joshua Sutton, responsabile del reparto di formazione di uBreakiFix.

Tuttavia, se l’adattatore non funziona correttamente o non è prodotto dal produttore del telefono, può inviare troppa energia allo smartphone e potenzialmente danneggiarlo. Il più delle volte potresti non notare immediatamente questo danno poiché generalmente colpisce prima la batteria del telefono, diminuendo la salute della stessa.

Cosa usare per la ricarica in auto

Anche se potresti non notare il danno al tuo telefono, potrebbe diventare un problema a lungo termine. “Lo scenario peggiore è che potrebbe danneggiare la porta di ricarica del telefono o la scheda madre stessa“, afferma Sutton. “Una buona regola pratica è utilizzare sempre il caricabatteria per auto ufficiale del produttore del telefono per garantire la massima qualità e una corretta regolazione dell’alimentazione”.

È meglio fare un po’ di ricerca sul tuo veicolo e sui cavi che stai utilizzando. Se sei ancora preoccupato per la potenza erogata, si consiglia di investire in un inverter di potenza a onda sinusoidale pura. È in grado di rilevare eventuali rapidi cambiamenti nella potenza erogata dalla presa di corrente dell’auto (o dall’accendisigari) e regolare in modo sicuro la potenza ricevuta dallo smartphone. Sono più grandi dei tradizionali caricatori per auto, ma sono infinitamente più sicuri.