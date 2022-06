A quanto pare la nota azienda HMD Global è quasi pronta a far debuttare sul mercato mobile un nuovo smartphone. Quest’ultimo dovrebbe arrivare con il nome di Nokia Style+ e, nel corso delle ultime ore, è stato avvistato in rete sulla certificazione FCC.

Nokia Style+: il nuovo smartphone di HMD Global avvistato sulla certificazione FCC

Nokia Style+ sarà uno dei prossimi smartphone dell’azienda finlandese HMD Global ha fare il suo debutto ufficiale sul mercato. Come accennato in apertura, questo dispositivo è stato avvistato in rete nel database della FCC. Secondo quanto riportato dalla certificazione in questione, il device avrà una altezza di 166.1 mm ed una larghezza di 76.4 mm.

Sulla parte posteriore dovrebbero essere invece collocate tre fotocamere. Nello specifico, dovrebbe esserci un sensore principale da 48 MP affiancato da un sensore grandangolare da 5 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. Sulla certificazione è inoltre presente una piccola fotografia ritagliata dello smartphone. Purtroppo, dalla foto non è visibile la parte superiore del display, per cui non sappiamo se sul nuovo Nokia Style+ avrà o meno un foro o un notch a goccia per la selfie camera. Sappiamo però comunque che quest’ultima sarà caratterizzata da un sensore fotografico da 16 MP.

Grazie alle altre certificazioni emerse in queste settimane (tra cui la Wi-Fi Alliance e la 3C) sappiamo che a bordo dello smartphone sarà presente una batteria da 4900 mAh e sappiamo che quest’ultima supporterà la ricarica rapida da 20W. Il software installato a bordo, invece, dovrebbe essere già l’ultima release di Android 12.