In questi ultimi giorni non uno, non due ma addirittura tre diversi operatori telefonici italiani stanno proponendo alcune offerte di rete mobile con ben 70 GB di traffico dati per navigare in tranquillità. Si tratta in particolare degli operatori virtuali ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile e tutti stanno proponendo queste offerte ad un costo molto basso. Ecco qui di seguito i dettagli.

ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile: nuove offerte con 70 GB per navigare

Per tutti coloro interessati ad attivare una muova offerta mobile conveniente sembra essere arrivato il momento giusto. Come già accennato, infatti, in questi giorni presso i negozi fisici aderenti sarà possibile attivare una delle offerte proposte dagli operatori telefonici virtuali ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile.

ho. Mobile, in particolare, sta proponendo l’offerta ho. 5,99 70 GB. Quest’ultima offre ogni mese 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS senza limiti. Il costo del rinnovo mensile è di soli 5,99 euro.

Kena Mobile sta invece proponendo l’offerta Kena 5,99 70 GB Plus. In maniera analoga alla precedente offerta, qui abbiamo 70 GB di traffico dati sempre con connettività 4G e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Come suggerisce il nome, anche qui il costo mensile è di 5,99 euro.

Very Mobile, infine, sta proponendo l’offerta Very 5,99 70 Giga BTL. Anche questa offerta come le precedenti include minuti di chiamate senza limiti, SMS illimitati e 70 GB di traffico dati in 4G. Anche per quest’ultima offerta il costo è di soli 5,99 euro al mese.