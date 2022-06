Il display del Pixel 7 Pro dovrebbe avere la stessa risoluzione 1440 x 3120 dello schermo Pixel 6 Pro, nonché la stessa frequenza di aggiornamento 10Hz-120Hz dei modelli 2021. Una discrepanza tra i pannelli Pixel 6 Pro e Pixel 7 Pro è stata rilevata nel codice sorgente disponibile su Android 13 Beta, secondo l’editor tecnico di Esper Mishaal Rahman, che ha twittato queste informazioni.

Secondo il codice sorgente, Pixel 7 Pro avrà una luminosità massima di 600 nits in modalità Manuale, che è 100 nits più luminosa della luminosità massima di Pixel 6 Pro in modalità Manuale. La luminosità massima di Pixel 7 Pro in modalità automatica sarà di 1.000 nits, rispetto agli 800 del Pixel 6 Pro. Il Pixel 7 Pro potrebbe utilizzare il pannello del display Samsung S6E3HC4, che è una generazione più recente del display del Pixel 6 Pro.

Pixel 7 Pro potrebbe affascinare gli utenti

Secondo quanto riferito, la serie Pixel 7 includerà anche una modalità 1080p nativa per preservare la durata della batteria. Molti utenti di smartphone affermano di non essere in grado di rilevare la differenza tra il materiale 1080p e 1440p, ma quest’ultimo fornisce un’immagine un po’ più nitida, che alcuni utenti di smartphone, incluso il tuo, potrebbero rilevare.

Secondo un prototipo di Pixel 7 Pro recentemente scoperto, il processore Google Tensor di seconda generazione che alimenterà la linea Pixel 7 manterrà la configurazione ‘4+2+2’ utilizzata sul Tensor originale. Ciò significa che il chipset includerà quattro core a bassa potenza per operazioni semplici, due core di livello medio e due core ad alta potenza per attività difficili. I quattro processori di fascia bassa saranno core Cortex A55, precedentemente utilizzati nel chip Google Tensor di prima generazione.

Mentre molti possessori della serie Pixel 6 erano soddisfatti dell’aptica del telefono, il chip Cirrus Logic CS40L26 nel Pixel 7 Pro fornirà un’aptica ancora maggiore. Il chip tattile utilizzato nella serie Pixel 6 Pro sarà di una generazione più recente. Sarà affascinante vedere quanti utenti della serie Pixel 6 offrono a Google un’altra opportunità quando Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno in vendita entro la fine dell’anno.