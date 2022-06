Expert continua sull’ottima strada intrapresa in passato, con il lancio di una campagna promozionale veramente arricchita di prezzi molto più bassi del normale, estendendola ad un numero sempre in crescita di smartphone o comunque di prodotti di tecnologia.

Il risparmio è assolutamente di casa da Expert, la campagna promozionale risulta essere attiva in ogni negozio sul territorio, e prevede anche la possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta il giusto punto di partenza su cui fare affidamento, nell’ottica di non voler abbandonare la propria abitazione in fase d’acquisto, poiché la merce viene ricevuta direttamente presso il domicilio, previo piccolo pagamento di un contributo aggiuntivo.

Expert: le offerte sono molto ricche di contenuti

Le offerte del volantino Expert sono assolutamente invitanti, e pronte a far sognare anche gli utenti che da tempo speravano di accedere ad alcuni smartphone estremamente interessanti, sebbene il focus della campagna attuale, che ricordiamo sarà attiva fino al 3 luglio, pare essere mirato sui modelli di fascia intermedia.

In particolare notiamo la presenza di una approfondita selezione di prodotti in vendita a meno di 300 euro, tra i quali possiamo trovare Honor X7 e Honor X8, Galaxy A33 5G, Motorola Edge 30, TCL 20R e TCL 20Y, Realme 8i, Oppo A74, Redmi 9A, Wiko Y52, Galaxy A33 5G e similari. Volgendo l’attenzione verso una fascia immediatamente superiore, l’occhio cade su Xiaomi 12X, proposto a 579 euro, ma anche Oppo Reno6, disponibile all’acquisto a 379 euro.