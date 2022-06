Con il volantino di casa Euronics, gli utenti sono davvero pronti a spendere cifre folli per l’acquisto di alcuni dei migliori smartphone in circolazione, senza mai essere costretti a rinunciare ad una qualità ben superiore alle aspettative o alle dirette concorrenti.

Il risparmio è importante in fase d’acquisto da Euronics, ecco quindi essere fondamentale avere l’opportunità di spendere poco o niente, nel momento in cui il cliente avrà la possibilità di recarsi in uno dei tantissimi punti vendita aderenti all’iniziativa, che ricordiamo essere limitata ad una ristretta cerchia di soci, non globalmente a tutta la catena in Italia (nemmeno sul sito ufficiale).

Euronics: le offerte sono da far perdere la testa

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, ed offre all’utente la possibilità di spendere decisamente poco su ogni singolo acquisto effettuato. All’interno del volantino è possibile scovare una buona selezione di sconti molto speciali, a partire ad esempio da una coppia di prodotti brandizzati Apple. In particolare stiamo parlando del notebook Apple MacBook Air, in vendita a 899 euro, oppure anche dello smartphone della scorsa generazione, l’iPhone 12, il cui prezzo non supera i 699 euro.

Per gli utenti che invece sono fedeli e legati al mondo Android, troviamo anche Galaxy S21 FE, disponibile a meno di 500 euro, senza dimenticarsi dell’eccellente foldable, il Galaxy Z Flip3, disponibile ad una cifra che non supera i 699 euro. Tutti i dettagli, ed i singoli prezzi del volantino, sono sul sito ufficiale.