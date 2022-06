Gli sconti lanciati da Esselunga possono davvero far risparmiare al massimo i vari consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano a voler acquistare un nuovo smartphone, o cercare comunque di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati.

La campagna che trovate raccontata nel dettaglio nel nostro articolo, non presenta differenze sostanziali rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, sopratutto in termini di accessibilità generale, in altre parole gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che vogliono risparmiare, devono sapere che sarà possibile ricevere gratuitamente aggiornamenti ufficiali, data la presenza della variante no brand, oltre alla solita garanzia della durata di 24 mesi.

Esselunga: grandi sconti e prezzi molto più bassi per tutti

Con Esselunga gli utenti si ritrovano davvero di fronte una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi da non credere, anche mirati su smartphone dalla qualità decisamente elevata. Un esempio può essere l’ottimo Apple iPhone 12, uno smartphone non proprio recentissimo, ma ancora perfettamente in grado di far sognare gli utenti con prestazioni da top di gamma assoluto, raggiungibile dietro il pagamento di un contributo fisso di soli 698 euro.

Nel momento in cui vi vorrete invece avvicinare verso modelli decisamente più economici, potrete scegliere tra una selezione abbastanza fornita, composta da Realme C35, Galaxy A03, Nokia C20, Galaxy A52s, Oppo A94 e similari, tutti proposti a prezzi non superiori ai 300 euro.