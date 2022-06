Coop e Ipercoop non scherzano assolutamente, in questi giorni hanno lanciato una campagna promozionale assolutamente incredibile, all’interno della quale trovano posto smartphone e prodotti d’alto livello, a prezzi ridottissimi.

Il volantino non vuole essere da meno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, nemmeno in termini di accessibilità in Italia; in altre parole, gli acquisti possono tranquillamente essere completati senza difficoltà nei vari negozi fisici, senza differenze particolari in termini di dislocazione territoriale o simili.

Coop e Ipercoop: la nuova campagna promozionale è super

Ottime occasioni per spendere molto meno del previsto vi attendono in questi giorni da Coop e Ipercoop, finalmente gli utenti sono liberi di accedere ad alcuni top di gamma, anche molto più recenti del previsto. Un esempio può essere sicuramente l’eccellente Apple iPhone 13, il cui prezzo finale di soli 839 euro, rappresenta l’ottimo punto di partenza per coloro che vogliono avere il massimo, senza essere minimamente obbligati a spendere cifre folli (la variante è da 128GB di memoria).

Le alternative proposte dal volantino di Coop e Ipercoop sono comunque innumerevoli, poiché vanno a toccare anche prodotti decisamente più economici, come Realme C25Y, proposto a meno di 200 euro, oppure anche TCL 20Y. Tutti i dispositivi in promozione possono essere scoperti direttamente sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop, dove troverete anche i singoli prezzi pensati appositamente per voi per l’occasione, con la certezza di godere di un risparmio assoluto per tutti.