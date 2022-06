Buoni Benzina: fai la spesa da Esselunga e te li regalerà!

In un momento in cui i carburanti costano più dell’oro, i buoni benzina sono come manna dal cielo per i guidatori. Ebbene, Esselunga ha deciso di aiutare tutti coloro che sono muniti di auto e di carte Fidaty, donandogli degli omaggi per fare rifornimento nelle stazioni Q8. Unica pecca: la promo scadrà il 3 luglio.

Buoni Benzina: cosa c’è scritto sul sito

Sul volantino che pubblicizza l’iniziativa non a caso vi sono tutti quei prodotti alimentari a lunga conservazione (biscotti, merendine, vino e aceto, detersivi per il bucato e la casa) che appunto si conservano solitamente in cantina.

Sulla pagina ufficiale di Esselunga si legge: “Presenta la tua Carta Fìdaty in cassa o al Punto Fìdaty, scarica i punti e ritira lo scontrino con il codice sconto. Otterrai uno sconto di 10 € sul tuo rifornimento di benzina e gasolio (escluso metano e GPL) con un rifornimento minimo di 30 €. Consegnalo al gestore e riceverai 100 Punti Stella come bonus per ogni codice utilizzato; se non sei ancora cliente ClubQ8 richiedi la CardQ8 al tuo gestore, per te 300 Punti Stella all’utilizzo del primo codice.

Il codice è valido presso tutti i punti vendita Q8 aderenti al ClubQ8. Presso le stazioni Q8easy seleziona il tasto “UTILIZZA CODICE” sull’accettatore e digita il codice a 13 cifre riportato sullo scontrino.

Può essere utilizzato un solo codice ogni 30 € di rifornimento.

Sono esclusi i pagamenti con CartissimaQ8.

In caso di furto, smarrimento o danneggiamento il buono non potrà essere rimborsato.

Cerca su www.Q8.it e sull’App ClubQ8 il punto vendita Q8 più vicino a te.”